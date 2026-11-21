"Бавария" подтвердила ушиб стопы у Олисе, футболист покинул стадион на костылях
- 21 ноября, 2026
- 08:33
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Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе получил травму в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Кельна", завершившемся со счетом 1:1.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба, футболист получил повреждение после столкновения с полузащитником соперника Томом Краусом на 41-й минуте встречи и был заменен в перерыве.
После матча Олисе покинул стадион "Альянц Арена" на костылях, что вызвало опасения относительно серьезности травмы. Однако медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста ушиб предплюсны.
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани выразил надежду на скорое возвращение игрока.
"Думаю, это была просто мера предосторожности. Надеюсь, в понедельник Майкл будет чувствовать себя лучше", - сказал специалист.
Ожидается, что Олисе возобновит тренировки в начале следующей недели и сможет принять участие в предстоящих матчах команды.