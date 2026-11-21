Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили.

Как сообщает Report, в послании главы нашего государства, адресованном Президенту Грузии, говорится: "Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления раненым".