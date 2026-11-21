Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования грузинскому коллеге
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 05:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили.
Как сообщает Report, в послании главы нашего государства, адресованном Президенту Грузии, говорится: "Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления раненым".
Последние новости
06:51
NBC News: Минсельхоз США подвергся кибератакеДругие страны
06:27
В Ханое состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
05:58
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования грузинскому коллегеВ регионе
05:22
The Times: Премьер-министр Великобритании намерен вернуть страну в ЕвросоюзДругие страны
04:47
В Перу произошло сильное землетрясениеДругие страны
04:19
WP: Глава Пентагона ограничил военное сотрудничество США с КанадойДругие страны
03:58
Аббас Арагчи: Иран не намерен вывозить обогащенный уран из страныВ регионе
03:23
Индекс Nasdaq обвалился более чем на 5%Финансы
02:54
Трамп призвал Nvidia дать Дженсену Хуангу второй шансДругие страны