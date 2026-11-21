Американский фондовый индекс Nasdaq по итогам торгов в пятницу упал на 5,28%, потеряв 1 261,46 пункта и опустившись до 22 617,73 пункта.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно приведенным данным, индекс вернулся к уровням начала апреля, после которых на рынке наблюдался продолжительный рост котировок.

В начале октября Nasdaq достигал рекордной отметки в 27,5 тыс. пунктов, что более чем на 18% превышает его нынешнее значение. За минувшую неделю совокупная капитализация компаний, акции которых торгуются на бирже, сократилась примерно на $4 трлн.

Падение индекса происходит на фоне сообщений об увольнении генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, а также масштабных сбоях в сетях федеральных ведомств США и крупных компаний.

Данные о закрытии Nasdaq на уровне 22 617,73 пункта и падении на 5,28% также приводятся в финансовой публикации от 20 ноября.