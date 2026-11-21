В США восстановили работу внутренней компьютерной сети АНБ после сбоя
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 00:34
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Работа внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности (АНБ) США восстановлена после произошедшего ранее сбоя.
Как передает Report, об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
"Секретная система связи АНБ снова в строю", - заявила она в эфире телеканала.
По словам Гриффин, сотрудники агентства смогут незамедлительно вернуться в офисы после четырех дней работы в удаленном режиме.
Корреспондент также уточнила, что причиной сбоя не была внешняя кибератака.
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