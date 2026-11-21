Сенат Франции окончательно одобрил законопроект, предусматривающий введение презумпции правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и жандармерии.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), документ поддержали 205 сенаторов, против проголосовали 110.

Инициатива, выдвинутая депутатом от правоцентристской партии "Республиканцы" Эриком Поже, ранее была одобрена Национальным собранием. Законопроект получил поддержку правительства, значительной части центристских сил и правой партии "Национальное объединение".

Согласно документу, применение оружия сотрудниками полиции и жандармерии будет считаться правомерным, пока не доказано обратное.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес приветствовал решение парламента, назвав его проявлением доверия к сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, инициатива позволит обеспечить полицейских и жандармов правовой базой, соответствующей реальным условиям их работы.

Вместе с тем представители левых партий выступили категорически против законопроекта, назвав его "разрешением на убийство".

Социалисты в Сенате объявили о намерении обратиться в Конституционный совет Франции с целью признания документа неконституционным и предотвращения его вступления в силу.