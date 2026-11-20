Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта, выразив уверенность в наличии реальных шансов на достижение мира.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции, посвященной итогам его азиатского турне.

"У нас идут очень хорошие переговоры. Думаю, у нас есть реальные шансы добиться успеха", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров в Китае выразил готовность добиваться завершения конфликта дипломатическим путем.

"Я провел двустороннюю встречу с российским президентом Путиным, который ясно изложил желание добиваться завершения войны между Россией и Украиной дипломатическими средствами", - сказал он.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что не намерен обсуждать гарантии безопасности для Украины до достижения соглашения о мирном урегулировании.

"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, поскольку сначала нам необходимо заключить сделку", - добавил президент США.