Трамп: Иран пока не готов заключить устраивающую США сделку
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 21:48
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить соглашение на условиях, приемлемых для Вашингтона.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.
"Они хотят заключить сделку, но они не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 года", - сказал Трамп.
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