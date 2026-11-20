Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить соглашение на условиях, приемлемых для Вашингтона.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Они хотят заключить сделку, но они не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 года", - сказал Трамп.