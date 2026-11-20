Haber Global: Средний коридор открывает новые возможности для всего мира
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 21:10
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Средний коридор сегодня открывает новые возможности, которые позволят всему миру вздохнуть свободнее.
Как сообщает Report, об этом заявил ректор Международного университета Аласия, профессор Пойраз Гюрсон в эфире аналитической программы турецкого телеканала Haber Global, посвященной визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам.
По его словам, этот маршрут является более безопасным, а его значение сопоставимо с открытием мыса Доброй Надежды.
В ходе программы визиты президента Азербайджана во Вьетнам и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Пакистан были расценены как стратегический шаг в энергетической сфере.
Подробнее – в видеоматериале:
Haber Global: Средний коридор открывает новые возможности для всего мира
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