Средний коридор сегодня открывает новые возможности, которые позволят всему миру вздохнуть свободнее.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Международного университета Аласия, профессор Пойраз Гюрсон в эфире аналитической программы турецкого телеканала Haber Global, посвященной визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам.

По его словам, этот маршрут является более безопасным, а его значение сопоставимо с открытием мыса Доброй Надежды.

В ходе программы визиты президента Азербайджана во Вьетнам и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Пакистан были расценены как стратегический шаг в энергетической сфере.

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