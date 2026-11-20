Дания высылает российского военного атташе
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 21:01
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Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России и сообщило о высылке военного атташе.
Как сообщает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен.
Атташе должен покинуть страну в течение семи дней.
При этом Расмуссен заверил, что дипломатические отношения с Россией по-прежнему важны.
По его словам, в "мире, полном неопределенности и конфликтов, важно уметь вести диалог".
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