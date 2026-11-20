Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России и сообщило о высылке военного атташе.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

Атташе должен покинуть страну в течение семи дней.

При этом Расмуссен заверил, что дипломатические отношения с Россией по-прежнему важны.

По его словам, в "мире, полном неопределенности и конфликтов, важно уметь вести диалог".