Разбитая дорога осложнила жителям двух сел Губинского района поездки в райцентр
- 20 ноября, 2026
- 20:54
Будьте в курсе главных новостей!
Жителям сел Чинарлы и Нариманабад Губинского района стало трудно добираться до райцентра из-за разбитой дороги, которая в дождь становится непроезжей.
Как сообщили северному бюро Report жители района, асфальт разрушился на развязке, по которой из Чинарлы едут в сторону Хачмаза, а из Нариманабада - в сторону Баку. Сейчас по этому участку трудно и проехать, и пройти пешком.
Жители связывают разрушение покрытия с тем, что по дороге ежедневно проезжают сотни большегрузных фур. По их словам, в дождливую погоду на дороге скапливается грязь и образуются глубокие лужи, из-за которых движение становится невозможным. Особую тревогу у сельчан вызывает безопасность учеников расположенной рядом школы – детям приходится переходить дорогу у развязки.
В Губинском управлении эксплуатации дорог №5 сообщили местному бюро Report, что информированы о проблеме.
"На дороге планируется капитальный ремонт. Необходимые документы уже подготовлены и направлены в соответствующие структуры", - сообщили в управлении.
Там пояснили, что в эти месяцы проведению ремонта мешает неустойчивая погода. "Как только погода улучшится, на дороге начнутся ремонтно-восстановительные работы", - добавили в управлении.