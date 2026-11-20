Жителям сел Чинарлы и Нариманабад Губинского района стало трудно добираться до райцентра из-за разбитой дороги, которая в дождь становится непроезжей.

Как сообщили северному бюро Report жители района, асфальт разрушился на развязке, по которой из Чинарлы едут в сторону Хачмаза, а из Нариманабада - в сторону Баку. Сейчас по этому участку трудно и проехать, и пройти пешком.

Жители связывают разрушение покрытия с тем, что по дороге ежедневно проезжают сотни большегрузных фур. По их словам, в дождливую погоду на дороге скапливается грязь и образуются глубокие лужи, из-за которых движение становится невозможным. Особую тревогу у сельчан вызывает безопасность учеников расположенной рядом школы – детям приходится переходить дорогу у развязки.

В Губинском управлении эксплуатации дорог №5 сообщили местному бюро Report, что информированы о проблеме.

"На дороге планируется капитальный ремонт. Необходимые документы уже подготовлены и направлены в соответствующие структуры", - сообщили в управлении.

Там пояснили, что в эти месяцы проведению ремонта мешает неустойчивая погода. "Как только погода улучшится, на дороге начнутся ремонтно-восстановительные работы", - добавили в управлении.