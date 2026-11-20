ЕС и Великобритания открыты к обсуждению более широкой модели отношений, поскольку события последнего десятилетия существенно изменили международную обстановку и требуют более тесного сотрудничества в сфере безопасности, обороны и экономики.

Как сообщает европейское бюро Report, на этом мнении сошлись председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в своих заявлениях на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Великобритания.

"Мы полностью открыты для мозгового штурма относительно более широкой картины", - сказала фон дер Ляйен в ответ на предложения со стороны британского премьера для такого развернутого обсуждения и мозгового штурма.

По ее словам, за последнее десятилетие мир пережил пандемию COVID-19 и российско-украинскую войну, что привело к глубоким изменениям международного порядка безопасности и подходов Европы к обороне.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС пересмотрел оборонную политику, создал должность еврокомиссара по обороне, оборонный фонд и приступил к масштабным инвестициям в перевооружение Европы.

"Если вы хотите сохранить мир, вы должны быть готовы к войне", - сказала глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что стороны могут продолжать постепенно улучшать отношения, однако необходимо также обсуждать более широкие вопросы, в частности, как укрепить европейские общества и обеспечить конкурентоспособность экономик в условиях глобальных изменений.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что пандемия и война в Украине продемонстрировали необходимость совместных действий европейских стран.

"Такие события, как пандемия, могут быть решены только в том случае, если мы действуем вместе, поскольку тогда мы можем совместно развивать защиту", - сказал Кошта.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что постепенные шаги по сближению с ЕС имеют свои ограничения и необходимо обсуждать долгосрочную модель отношений.

По его словам, Великобритания намерена в течение следующего года провести с европейскими партнерами неформальное обсуждение возможных вариантов дальнейшего сотрудничества, чтобы подготовить основу для решений следующего британского парламента.

"Британия и ЕС сегодняшнего дня - это не те, что были в 2016 году (когда прошел референдум о выходе из ЕС). За это время многое изменилось", - сказал Бернем.

Он отметил, что укрепление отношений с ЕС связано с британскими планами по реиндустриализации, экономическому росту, сокращению регионального неравенства и созданию новых возможностей для молодежи.

Бернем также отверг предположение журналиста Financial Times о том, что предусмотренные договоренностями механизмы участия британских экспертов в обсуждении европейских решений являются лишь "фиговым листочком", скрывающим отсутствие реального влияния Лондона.

"Я бы не стал это преуменьшать. Это действительно важный момент - британские эксперты вновь находятся в комнате, когда обсуждаются некоторые большие вопросы, связанные с реализацией договоренностей", - заявил он.

По его словам, участие британских специалистов позволит сторонам совместно решать вопросы продовольственного экспорта, ветеринарного контроля, экономической устойчивости и защиты европейской и британской промышленности от внешней конкуренции.

"Это разумное, конструктивное сотрудничество, когда оно выгодно обеим сторонам, когда на решения можно влиять и когда голоса могут быть услышаны", - подчеркнул Бернем.

Он назвал достигнутые договоренности шагом вперед в восстановлении отношений и выразил уверенность, что они принесут пользу британской и европейской промышленности, сельскому хозяйству и торговле.