Катар пообещал инвестировать в Германию дополнительные 15 млрд евро в рамках углубления сотрудничества в оборонной и технологической сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на немецкие медиа, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в Берлине.

Он приветствовал расширение экономического взаимодействия Катара с Германией, а также выразил поддержку более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности.

"Выражаю признательность Катару за заявление об увеличении инвестиций в немецкую экономику еще на 15 млрд евро. Это укрепит позиции обеих сторон в таких технологических областях, как искусственный интеллект, полупроводники и авиация", - заявил Мерц.