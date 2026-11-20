В Азербайджан доставили двух граждан страны, задержанных за рубежом по подозрению в причастности к террористической группировке "Вилаят Хорасан".

Как сообщает Report со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана, задержаны Юнус Мехман оглу Абдурахманов и Абдулла Яшар оглу Гасанбейов.

По данным СГБ, оба причастны к деятельности вооруженной группы, созданной за рубежом на почве религиозной вражды, радикализма и фанатизма.

По данным следствия, Абдурахманов выехал за границу 15 ноября 2025 года и вступил там в группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан". Его разместили в специально оборудованном лагере пещерного типа в горной местности, где ему выдали огнестрельное оружие и боеприпасы. Как установило следствие, в лагере Абдурахманов проходил военную подготовку для совершения терактов и диверсий. Его задержали в ходе спецоперации.

Гасанбейов, по данным СГБ, также состоял в группировке. Он выехал за рубеж, намереваясь участвовать в боевых действиях против правительственных сил иностранного государства. Его задержали, когда он передвигался по тайному маршруту. Операцию провели совместно с органами безопасности этого государства на основании информации, переданной азербайджанской стороной.

Абдурахманову предъявили обвинение по статье 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана, Гасанбейову - по статьям 29, 283-1.3. Оба арестованы решением суда.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовным делам продолжаются.