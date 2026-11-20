Корея планирует в декабре поддержать проект умной теплицы в Азербайджанском государственном аграрном университете в Гяндже.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу на приеме по случаю Дня основания государства и Дня вооруженных сил страны.

По его словам, сотрудничество двух стран развивается в энергетике, образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. В июне в выставке Caspian Agro приняли участие десять корейских компаний, что стало самым масштабным участием Кореи за всю историю выставки.

Посол напомнил, что в начале года компания Samsung E&A и Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления энергетического сотрудничества.

В сфере образования дипломат отметил открытие нового Центра компьютерных наук в Бакинском государственном университете, который Южная Корея обеспечила оборудованием для кибербезопасности. Он выразил надежду, что эта поддержка поможет создать более безопасную цифровую образовательную среду для студентов.

В октябре восемь азербайджанских медицинских специалистов посетили Корею для обучения традиционной корейской медицине. В рамках визита партнерские учреждения подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, на следующей неделе посольство передаст новое медицинское оборудование одной из детских больниц Баку.

"Эти проекты различаются по масштабу и назначению, но все они служат одной цели. Мы хотим, чтобы наша дружба приносила конкретную пользу людям обеих стран", - подчеркнул посол.

Говоря о политическом диалоге, он напомнил об апрельском телефонном разговоре министров иностранных дел и пятых политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, состоявшихся в июне в Баку. В этом году Азербайджан также посетили две парламентские делегации из Кореи.

По словам дипломата, число корейских студентов в Азербайджане за год увеличилось с 11 до 23 человек, а в Корее обучаются около 200 азербайджанских студентов. В этом году посольство отобрало шесть студентов для участия в Глобальной корейской стипендиальной программе (GKS).

Он также отметил проведенный совместно с Центром анализа международных отношений и коммуникаций (ЦАМОМ) семинар по Среднему коридору. Корейские ученые и азербайджанские эксперты обсудили связи между Азией и Европой и возможный вклад Кореи в развитие маршрута.

Посол добавил, что в этом году исполняется 20 лет со дня открытия посольства Кореи в Азербайджане. В завершение выступления он сообщил о предстоящем выходе на пенсию после многолетней дипломатической службы.

"Я особенно рад, что мое последнее дипломатическое назначение состоялось именно в Азербайджане", - заявил он, поблагодарив азербайджанскую сторону за сотрудничество и гостеприимство.

Напомним, в мероприятии приняли участие представители государственных структур, дипломатического корпуса и официальные лица.

В рамках приема участникам представили культурные традиции Южной Кореи. Состоялся показ традиционной корейской одежды ханбок. Гости также ознакомились с корейской кухней и современной коктейльной культурой Южной Кореи.