В Агстафе прошел семинар по противодействию финансированию терроризма
- 20 ноября, 2026
- 19:44
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В Агстафе состоялся семинар на тему "Основы борьбы с финансированием терроризма и роль религиозных учреждений в этом процессе".
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными образованиями, на семинаре выступил заместитель начальника отдела по вопросам религии Госкомитета Самир Йолдашов.
Он отметил, что риски, связанные с финансированием терроризма, возникают на всех этапах обращения средств - от их происхождения и сбора до перевода и использования.
По словам Йолдашова, профилактика помогает защищать религиозные общины от рисков, связанных с незаконной деятельностью. В числе условий для нормальной работы общин Йолдашов назвал соблюдение законодательства, прозрачность, сотрудничество с уполномоченными органами и просветительскую работу внутри общин.
Религиозное просвещение он назвал наиболее действенным средством защиты молодежи от вредного идеологического влияния.
Семинар завершился обсуждением.