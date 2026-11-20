В Агстафе состоялся семинар на тему "Основы борьбы с финансированием терроризма и роль религиозных учреждений в этом процессе".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными образованиями, на семинаре выступил заместитель начальника отдела по вопросам религии Госкомитета Самир Йолдашов.

Он отметил, что риски, связанные с финансированием терроризма, возникают на всех этапах обращения средств - от их происхождения и сбора до перевода и использования.

По словам Йолдашова, профилактика помогает защищать религиозные общины от рисков, связанных с незаконной деятельностью. В числе условий для нормальной работы общин Йолдашов назвал соблюдение законодательства, прозрачность, сотрудничество с уполномоченными органами и просветительскую работу внутри общин.

Религиозное просвещение он назвал наиболее действенным средством защиты молодежи от вредного идеологического влияния.

Семинар завершился обсуждением.