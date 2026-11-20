В Азербайджане прошел День высокопоставленного наблюдателя учений Eternity-2026, в ходе которого гостям показали, как подразделения обеспечивают охрану и оборону критически важных объектов транспортировки энергоресурсов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в совместных командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой приняли участие представители Азербайджана, Грузии и Турции.

На полигоне наблюдатели проследили за действиями подразделений по защите объектов от возможных угроз, в том числе со стороны асимметричных сил. Они высоко оценили профессионализм участников, а также своевременность и точность выполнения поставленных задач.

Затем в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония закрытия учений.

В завершение церемонии участникам вручили сертификаты и подарки, после чего они сделали памятное фото.