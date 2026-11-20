На Дне наблюдателя Eternity-2026 показали оборону объектов транспортировки энергоресурсов
- 20 ноября, 2026
- 19:34
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В Азербайджане прошел День высокопоставленного наблюдателя учений Eternity-2026, в ходе которого гостям показали, как подразделения обеспечивают охрану и оборону критически важных объектов транспортировки энергоресурсов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в совместных командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой приняли участие представители Азербайджана, Грузии и Турции.
На полигоне наблюдатели проследили за действиями подразделений по защите объектов от возможных угроз, в том числе со стороны асимметричных сил. Они высоко оценили профессионализм участников, а также своевременность и точность выполнения поставленных задач.
Затем в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония закрытия учений.
В завершение церемонии участникам вручили сертификаты и подарки, после чего они сделали памятное фото.