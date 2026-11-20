На Красной линии Бакинского метро произошел кратковременный технический сбой, из-за которого поезда шли с задержками.

Об этом сообщили Report в Бакметрополитене.

Согласно информации, сбой произошел в устройстве, регулирующем движение поездов. После сработала система защиты, обеспечивающая безопасность движения.

Для регулирования движения поездов задействовали резервную систему. На Зеленой и Фиолетовой линиях поезда продолжили ходить по графику.

"Технический осмотр провели сразу, неисправность выявили и устранили за пять минут. Сейчас поезда на Красной линии ходят с интервалами, предусмотренными для часа пик", - сообщили в метрополитене.