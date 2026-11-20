Сбой на Красной линии Бакинского метро вызвал задержки поездов
Происшествия
- 20 ноября, 2026
- 19:21
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На Красной линии Бакинского метро произошел кратковременный технический сбой, из-за которого поезда шли с задержками.
Об этом сообщили Report в Бакметрополитене.
Согласно информации, сбой произошел в устройстве, регулирующем движение поездов. После сработала система защиты, обеспечивающая безопасность движения.
Для регулирования движения поездов задействовали резервную систему. На Зеленой и Фиолетовой линиях поезда продолжили ходить по графику.
"Технический осмотр провели сразу, неисправность выявили и устранили за пять минут. Сейчас поезда на Красной линии ходят с интервалами, предусмотренными для часа пик", - сообщили в метрополитене.
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Сбой на Красной линии Бакинского метро вызвал задержки поездовПроисшествия