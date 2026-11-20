В Азербайджане планируют адаптировать цифровые госуслуги к жизненным ситуациям граждан, расширить их предоставление в проактивном режиме и внедрить решения на базе искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, о планах рассказал заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев, комментируя результаты Азербайджана в Индексе развития электронного правительства ООН.

Среди приоритетов следующего этапа Алиев также назвал усиление защиты данных и кибербезопасности.

"Наша цель - закрепить достигнутые результаты за счет устойчивого развития, расширить возможности экосистемы цифрового правительства и еще больше укрепить международные позиции страны", - отметил он.

Число пользователей mygov, основной платформы цифрового правительства Азербайджана, достигло 5 млн. По оценке Алиева, это свидетельствует о растущем интересе к электронным госуслугам и доверии к ним. Он отметил, что результаты страны в индексе ООН отражают и то, как меняется предоставление госуслуг: они становятся доступнее для граждан, а их предоставление - оперативнее и эффективнее.

"Мы продолжаем развивать инфраструктуру цифрового правительства, совершенствовать услуги и расширять интеграцию между ведомствами. Среди основных направлений этой работы - формирование mygov как единой платформы цифрового правительства страны, расширение обмена данными через digital.bridge и внедрение принципов "безбумажного правительства"", - сказал Алиев.

В индексе ООН Азербайджан поднялся на 36 позиций, заняв 38-е место. Страна заняла 11-е место по онлайн-услугам, 10-е – по субиндексу предоставления услуг и первое – по показателю институциональной базы. По оценке Алиева, эти результаты отражают укрепление международных позиций Азербайджана в сфере цифрового правительства и его институциональных возможностей. Он связал продвижение с последовательными реформами, стратегическими целями руководства страны, сформированной нормативно-правовой базой и согласованной работой госорганов.