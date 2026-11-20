В Армении произошло крупное ДТП с участием 15 автомобилей
В регионе
- 20 ноября, 2026
- 18:26
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В Армении произошло крупное ДТП с участием грузовика и 15 автомобилей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа.
Инцидент произошел в Ванадзоре. Грузовик с иностранными регистрационными номерами столкнулся с движущимися и припаркованными автомобилями, после чего врезался в торговые киоски и деревья.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
В общей сложности повреждены 15 автомобилей.
Движение на участке происшествия временно перекрыто.
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