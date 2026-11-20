В Армении произошло крупное ДТП с участием грузовика и 15 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа.

Инцидент произошел в Ванадзоре. Грузовик с иностранными регистрационными номерами столкнулся с движущимися и припаркованными автомобилями, после чего врезался в торговые киоски и деревья.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

В общей сложности повреждены 15 автомобилей.

Движение на участке происшествия временно перекрыто.