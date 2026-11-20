Очередной этап ремонтных работ на Бахрамтепинском гидроузле не приведет к перебоям в водоснабжении Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского, Билясуварского и Джалилабадского районов.

Как сообщили Report в ОАО "Региональная водная мелиорация" Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), работы планируется провести в период с декабря 2026-го по январь 2027 года.

Ремонт гидроузла начался в 2022 году и проводится поэтапно. Нынешний этап работ предусматривает бетонирование отдельных участков гидроузла и замену регулирующих затворов.

"В период ремонта перебоев с питьевой и оросительной водой не ожидается. В качестве альтернативного источника будет использоваться Карабахский канал", - отметили в ведомстве.