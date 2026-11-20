В Агдамском центре мугама по случаю Дня города состоялся показ документального фильма "Возвращение в Агдам".

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, в городе продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к 20 ноября.

В рамках программы для школьников показали спектакль "Гёйчяк Фатима" ("Красавица Фатима") в постановке Агдамского государственного драматического театра по мотивам азербайджанской народной сказки.

В Центре мугама также организовали художественные выставки, мастер-классы по рисованию и экспозицию старинных национальных музыкальных инструментов.

Кроме того, зрителям представили видеоклип "Спой для Агдама", а группа "Гая" выступила с концертной программой.