Первые два из четырех пунктов Декларации о мире, принятой по итогам встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэне, посвящены реформе ООН и энергоснабжению. США, Китай и Россия заявили о своей приверженности реформированию ООН, чтобы организация могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы, и объявили о намерении увеличить производство и поставки нефтепродуктов. Оба положения перекликаются с позициями, которые Азербайджан отстаивает уже много лет.

Реформа ООН и исполнение резолюций

В первом пункте декларации три постоянных члена Совета Безопасности ООН связывают реформу с двумя задачами - более действенным ответом на глобальные вызовы и выполнением основной миссии организации по поддержанию международного мира и безопасности. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на протяжении многих лет поднимает два конкретных аспекта этого вопроса. Первый - насколько Совет Безопасности представляет современный мир, второй - как исполняются принимаемые им решения.

Ещё в 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ильхам Алиев заявил, что одни резолюции исполняются в течение нескольких дней, тогда как резолюции, касающиеся Азербайджана, годами оставались невыполненными, а международные санкции в отношении Армении так и не были введены. Президент назвал это проявлением двойных стандартов и указал, что создание механизма исполнения резолюций должно стать одним из основных направлений реформы ООН.

Азербайджан столкнулся с этой проблемой на собственном опыте. Принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году резолюции № 822, 853, 874 и 884 предусматривали вывод вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. В ходе встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в формате видеоконференции 28 сентября 2020 года (в первые дни 44-дневной Отечественной войны - ред.) Ильхам Алиев подчеркнул важность урегулирования конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана и указанных резолюций.

27 октября 2026 года на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку он напомнил, что эти документы около 30 лет оставались на бумаге, а Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет собственными силами.

"Мы защитили себя. Мы разгромили врага. Мы освободили наши территории, которые находились под армянской оккупацией на протяжении 30 лет. Мы восстановили справедливость. Мы восстановили свое достоинство и верховенство международного права, а также самостоятельно обеспечили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых еще в 1993 году. Они требовали незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с наших территорий, однако в течение 30 лет оставались лишь на бумаге", - заявил Ильхам Алиев, выступая на форуме.

Предложение Баку о расширении Совета Безопасности

В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения президент Ильхам Алиев предложил выделить в Совете Безопасности постоянные места с правом вето для Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза. Глава государства разъяснил принцип ротации на IV Шуша глобальном медиафоруме: "Наше предложение заключается в том, чтобы на ротационной основе одно постоянное место было предоставлено Движению неприсоединения, и, например, действующий председатель движения становился бы постоянным членом с правом вето. Одно место – тоже на основе ротации – должно быть предоставлено Организации исламского сотрудничества, поскольку мусульманские страны также не представлены в Совете Безопасности ООН. Наконец, еще одно место – Африканскому союзу, конкретно – стране, которая на тот момент является председателем Союза. Это обеспечит справедливый баланс сил в Совете Безопасности ООН. Сделать это необходимо; в противном случае Организация Объединенных Наций будет и дальше терять свой потенциал и оставаться в тени других центров силы в вопросах урегулирования конфликтов и международных отношений".

Общая позиция США, Китая и России по вопросу реформы придаёт процессу политический вес. Согласно статье 108 Устава ООН, поправки требуют поддержки двух третей членов Генеральной Ассамблеи и ратификации двумя третями государств - членов ООН, включая всех постоянных членов Совета Безопасности. Шэньчжэньская декларация определяет общую цель реформы. Состав Совета, право вето и механизмы исполнения решений станут предметом дальнейших обсуждений Предложения Баку дают этим переговорам конкретную отправную точку.

Энергетический переход и стабильность поставок

Во втором пункте декларации США, Китай и Россия заявили о намерении увеличить производство и поставки нефтепродуктов в интересах благополучия всех стран и подчеркнули важность сохранения стабильного энергоснабжения. Эта позиция согласуется с подходом, который Ильхам Алиев озвучил на Саммите лидеров COP29. В ноябре 2024 года на этом представительном мероприятии президент заявил, что Азербайджан поддерживает зелёный переход, но при этом важно учитывать существующий спрос на мировом рынке: "Это дар Божий. Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: Как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за "зеленый" переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами".

1 июня 2026 года Ильхам Алиев развил эту мысль на открытии Бакинской энергетической недели, в программу которой входил 31-й Бакинский энергетический форум. Президент подчеркнул, что мировая экономика нуждается в традиционных источниках энергии, и призвал уделять внимание как энергетической безопасности, так и инвестициям в возобновляемые источники. Шэньчжэньская декларация согласуется с этим подходом в части энергоснабжения. Три страны делают акцент на стабильности поставок нефтепродуктов, а Азербайджан, наряду с сохранением этой стабильности, инвестирует и в создание новых энергетических мощностей.

Южный газовый коридор доставляет в Европу газ, добываемый на месторождении "Шах-Дениз", и даёт потребителям дополнительный источник поставок. Меморандум об энергетическом партнёрстве, подписанный Азербайджаном и Европейским союзом в 2022 году, предусматривает увеличение поставок газа по этому маршруту и сотрудничество в области возобновляемой энергетики. По данным Европейской комиссии, в 2021–2024 годах поставки газа из Азербайджана в ЕС выросли более чем на 40 процентов.

Азербайджан также развивает зоны зелёной энергетики в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване.

Технический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал оценивается в 27 ГВт, в том числе потенциал ветровой энергетики - в 3 ГВт, солнечной - в 23 ГВт, биоэнергетики - в 380 МВт, а горных рек - в 520 МВт.

В нашей стране действуют электростанции на возобновляемых источниках энергии общей мощностью 2170 МВт. К ним относятся 65 гидроэлектростанций мощностью 1 443,5 МВт, 6 ветровых электростанций мощностью 306,5 МВт, 10 солнечных электростанций мощностью 378,2 МВт, биоэлектростанция мощностью 37 МВт и 3 гибридные электростанции мощностью 7,3 МВт. На возобновляемые источники энергии приходится около 21,5% общей установленной мощности.

Стратегическая цель - к 2030 году довести долю возобновляемых источников в установленной мощности по производству электроэнергии как минимум до 30 процентов. Солнечные и ветровые электростанции могут сократить расход газа на производство электроэнергии внутри страны и создать условия для дополнительных поставок газа на внешние рынки.

Политическое значение встречи в Шэньчжэне для Азербайджана заключается в том, что три постоянных члена Совета Безопасности ООН включили в первые пункты совместного документа два вопроса, к которым Баку много лет привлекает внимание. Опыт Азербайджана также показывает, по каким критериям можно оценивать результаты реформы и энергетического перехода. Для ООН таким критерием является своевременное исполнение принятых решений. В энергетической политике этим критерием служит сохранение стабильных поставок потребителям при создании новых производственных мощностей.