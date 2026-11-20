В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 22 ноября до утра 23 ноября прогнозируются переменные осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Местами на полуострове есть вероятность кратковременного усиления дождей.

Начиная с вечера 21 ноября до утра 23 ноября в северных и западных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятно их усиление, грозы, а в горных районах - снег.

В связи с осадками не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.