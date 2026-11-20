В Баку и районах усилятся дожди - Предупреждение
Экология
- 20 ноября, 2026
- 16:51
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В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 22 ноября до утра 23 ноября прогнозируются переменные осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Местами на полуострове есть вероятность кратковременного усиления дождей.
Начиная с вечера 21 ноября до утра 23 ноября в северных и западных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятно их усиление, грозы, а в горных районах - снег.
В связи с осадками не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.
Bakıda və rayonlarda yağış intensivləşəcək - Xəbərdarlıq
Azerbaijan braces for rain, mountain snow and possible flash floods
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