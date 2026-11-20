В Милане (Италия) начались протесты студентов - в направлении площади Дуомо маршируют 15 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

Сообщается, что к ним присоединяются еще 5 тыс. представителей Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). Они выступают против социально-экономической политики правительства, роста стоимости жизни, сокращения финансирования школ и университетов, сферы здравоохранения.

В связи с протестами движение общественного транспорта затруднено.

Отметим, что сегодня по всей Италии ожидается всеобщая забастовка.