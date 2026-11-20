В Милане 20 тыс. человек вышли на протесты против роста стоимости жизни
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 16:44
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В Милане (Италия) начались протесты студентов - в направлении площади Дуомо маршируют 15 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere Della Sera.
Сообщается, что к ним присоединяются еще 5 тыс. представителей Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). Они выступают против социально-экономической политики правительства, роста стоимости жизни, сокращения финансирования школ и университетов, сферы здравоохранения.
В связи с протестами движение общественного транспорта затруднено.
Отметим, что сегодня по всей Италии ожидается всеобщая забастовка.
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