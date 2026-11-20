В Азербайджане в январе-октябре 2026 года произведено 477,5 тыс. тонн карбамида, что на 10,5% меньше по сравнению с первыми 10 месяцами 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 ноября остаток готовой продукции составил 74,2 тыс. тонн.

Напомним, что карбамид производят на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие ввели в эксплуатацию 16 января 2019 года. Его годовая производственная мощность составляет 650–660 тыс. тонн карбамида. Для производства используется 435 млн кубометров природного газа в год. 70% продукции предназначено для экспорта.