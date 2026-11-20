Производство карбамида в Азербайджане сократилось на 10,5% за 10 месяцев
Энергетика
- 20 ноября, 2026
- 16:33
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года произведено 477,5 тыс. тонн карбамида, что на 10,5% меньше по сравнению с первыми 10 месяцами 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
На 1 ноября остаток готовой продукции составил 74,2 тыс. тонн.
Напомним, что карбамид производят на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие ввели в эксплуатацию 16 января 2019 года. Его годовая производственная мощность составляет 650–660 тыс. тонн карбамида. Для производства используется 435 млн кубометров природного газа в год. 70% продукции предназначено для экспорта.
Azərbaycanda 10 ayda istehsal edilən karbamidin həcmi açıqlanıb
Azerbaijan's urea production falls 10.5% in January–October
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