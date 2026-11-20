Azərbaycanda 10 ayda istehsal edilən karbamidin həcmi açıqlanıb
Energetika
- 20 noyabr, 2026
- 15:57
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 477,5 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 10,5 % azdır.
Noyabrın 1-nə 74,2 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.
Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.
Производство карбамида в Азербайджане сократилось на 10,5% за 10 месяцев
Azerbaijan's urea production falls 10.5% in January–October
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