Romada Azərbaycan–İtaliya münasibətlərinə dair dəyirmi masalar keçiriləcək
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 16:07
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Romada Azərbaycan–İtaliya münasibətlərinə dair dəyirmi masalar keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, tədbirlər Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin (BMTMM) İtaliyanın strateji araşdırma və beyin mərkəzləri ilə əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunacaq.
Dəyirmi masalarda Milli Məclisin İtaliya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər Kərimli və deputat Tahir Mirkişili iştirak edəcəklər. Onlar bu məqsədlə noyabrın 23-26-da İtaliyada səfərdə olacaqlar.
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