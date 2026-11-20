Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemində VÖEN modulu yaradılacaq
Biznes
- 20 noyabr, 2026
- 15:55
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İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Dövlət Vergi Xidmətinin istifadəsindəki Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemində VÖEN modulunun yaradılması nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, modulun yaradılmasına 5 milyon manatdan çox pul xərclənəcək.
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