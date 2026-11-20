"PMD Group" yenidən təşkil olunur
Biznes
- 20 noyabr, 2026
- 15:50
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"Retro Əmlak" MMC fəaliyyətinə xitam verərək "PMD Group" MMC-yə qoşulduğunu elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla əlaqədar 2-ci yenidən təşkil olunur.
Xatırladaq ki, "PMD Group" "PAŞA Holdinq" MMC-nin törəmə strukturudur.
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