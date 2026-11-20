Prezidentin sosial media hesablarında Vyetnama rəsmi səfərlə bağlı videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 16:09
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vyetnama rəsmi səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin Vyetnama rəsmi səfəri https://t.co/5pJM1mQK5Z— İlham Əliyev (@azpresident) November 20, 2026
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