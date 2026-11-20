В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об официальном визите во Вьетнам
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 16:11
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об официальном визите главы государства в Социалистическую Республику Вьетнам.
Report представляет видеоматериал:
Prezident İlham Əliyevin Vyetnama rəsmi səfəri https://t.co/5pJM1mQK5Z— İlham Əliyev (@azpresident) November 20, 2026
Видео
Видео
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