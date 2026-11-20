Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 3 декабря проведет экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, для допуска к экзамену кандидаты должны иметь при себе оригинал удостоверения личности и "Пропуск на экзамен", который можно загрузить на сайте центра.

При отсутствии одного из этих документов или расхождении в данных кандидат к экзамену допущен не будет.