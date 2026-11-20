3 декабря в Азербайджане состоится экзамен для таксистов
Наука и образование
- 20 ноября, 2026
- 16:05
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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 3 декабря проведет экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, для допуска к экзамену кандидаты должны иметь при себе оригинал удостоверения личности и "Пропуск на экзамен", который можно загрузить на сайте центра.
При отсутствии одного из этих документов или расхождении в данных кандидат к экзамену допущен не будет.
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