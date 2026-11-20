Бюро по туризму Азербайджана организовало ознакомительную поездку для представителей туристической индустрии Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана с 15 по 20 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, целью поездки, в которой приняли участие около 15 представителей туристической отрасли, стало продвижение туристического потенциала Азербайджана, знакомство с туристической инфраструктурой страны, а также укрепление сотрудничества в сфере туризма с государствами Центральной Азии.

В рамках программы участники посетили Баку, Агдам, Шушу и Ханкенди, ознакомились с туристической инфраструктурой Азербайджана, достопримечательностями и культурно-историческим наследием Карабаха.

В Баку для гостей организовали экскурсии по основным туристическим объектам, включая Приморский национальный парк, Азербайджанский национальный музей ковра, Ичеришехер и Центр Гейдара Алиева.

Участники также приняли участие в туристической выставке, организованной в рамках церемонии закрытия мероприятия "Шуша - туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026". На выставке они ознакомились с туристическими продуктами государств-членов ОЭС, приняли участие в культурно программе мероприятия.

20 ноября в Баку состоялись встречи в формате B2B между представителями туристической индустрии стран Центральной Азии и местными туроператорами и представителями отелей Азербайджана. В ходе встреч обсуждались возможности установления новых деловых связей, взаимного обмена опытом, а также сотрудничества в направлении разработки туристических продуктов и туристических пакетов.