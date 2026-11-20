В Азербайджане планируют упразднить самостоятельный статус колледжей и включить их в единую образовательную систему вузов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман на мероприятии, посвященном итогам приема в ссузы на 2026/27 учебный год.

По словам Сулеймана, некоторые колледжи уже находятся в ведении вузов.

"В этом направлении ведется совместная работа. Процесс интеграции уже начался в пилотном режиме", - сказал он.

Сулейман пояснил, что при полной интеграции в этих учебных заведениях в рамках единой системы будут предлагать программы бакалавриата и магистратуры, программы с выдачей сертификата и другие возможности для обучения.