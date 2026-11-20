Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заняла первое место в рейтинге крупнейших компаний Центральной Евразии по итогам 2025 года с выручкой $50,8 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на индекс CEBA Top 500, в топ-10 по региону вошли три компании из Азербайджана (совокупная выручка - $65,1 млрд), пять - из Казахстана ($60,9 млрд), а также по одной из Узбекистана ($10,8 млрд) и Туркменистана ($8 млрд).

Совокупная выручка топ-10 обеспечила более трети от общего объема выручки всех 500 компаний индекса (из 9 стран), которая предварительно оценивается примерно в $400 млрд.

В отраслевой структуре лидеров доминирует энергетический сектор - восемь из десяти крупнейших компаний региона представляют нефтегазовую отрасль.

В топ-10 по выручке за 2025 год также вошли: "Тенгизшевройл" (Казахстан, нефтегазовый сектор) - $20 млрд, "КазМунайГаз" (Казахстан, нефтегазовый сектор) - $18 млрд, Навоийский горно-металлургический комбинат (Узбекистан, горнодобывающая отрасль) - $10,8 млрд, операционная компания по проекту Кашаган/NCOC (Казахстан, нефтегазовый сектор) - $10,5 млрд, операционная компания по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли"/AIOC (Азербайджан, нефтегазовый сектор) - $8,3 млрд, "Туркменгаз" (Туркменистан, нефтегазовый сектор) - $8 млрд, международный консорциум по проекту Карачаганак/KPO (Казахстан, нефтегазовый сектор) - $6,5 млрд, операционная компания по проекту "Шах-Дениз" (Азербайджан, нефтегазовый сектор) - $6 млрд, Halyk Bank (Казахстан, банковский сектор) - $6 млрд.