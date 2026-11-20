В Азербайджане планируют ограничить прием в колледжи после 9-го класса
Наука и образование
- 20 ноября, 2026
- 15:39
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В Азербайджане планируют ограничить прием в колледжи после 9-го класса и сохранить возможность поступления после 11-го.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман на мероприятии, посвященном итогам приема в ссузы на 2026/27 учебный год.
По словам Сулеймана, в будущем прием на базе девяти классов планируют вести только в учреждениях профессионального образования.
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