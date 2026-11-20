IX sinifdən sonra kolleclərə qəbulun məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur
Elm və təhsil
- 20 noyabr, 2026
- 15:32
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Azərbaycanda IX sinifdən sonra kolleclərə qəbulun məhdudlaşdırılması, XI sinifdən sonra isə qəbulun davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin elm, ali və peşə təhsili şöbəsinin müdiri Turxan Süleyman 2026/2027-ci tədris ili: Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələrinə həsr edilmiş tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, IX sinif bazasından qəbulun gələcəkdə yalnız peşə təhsili müəssisələrində həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
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