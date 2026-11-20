Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi Səudiyyə Ərəbistanı ilə yoxlama oyunları keçirəcək
Fərdi
- 20 noyabr, 2026
- 15:32
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Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanı seçməsi ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv noyabrın 24-dən dekabrın 5-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Qarşılaşmalar dekabrın 2-də və 5-də Bayıl stadionunda baş tutacaq. Hər iki matç saat 15:00-da start götürəcək.
Təlim-məşq toplanışına dəvət alan futbolçuların siyahısı:
|Nr.
|SOYAD
|AD
|KLUB
|1
|Şərifova
|Aytac
|Yüksekova Spor (Türkiyə)
|2
|Əliyeva
|Nərgiz
|Sabah FK
|3
|İsmayılova
|Günay
|Neftçi PFK
|4
|Cəfərzadə
|Sevinc
|Yüksekova Spor (Türkiyə )
|5
|Hacıyeva
|Nərgiz
|FK Turan (Qazaxıstan)
|6
|Mirzaliyeva
|Nigar
|Hamburq (Almaniya)
|7
|Mollayeva
|Manə
|Neftçi PFK
|8
|Məmmədova
|Kamilla
|FK Şaxtyor (Qazaxıstan)
|9
|Dorofeeva
|Alina
|FK Rubin Kazan (Rusiya)
|10
|Acar
|Yeliz
|Beşiktaş (Türkiyə)
|11
|Manya
|Esra
|Beşiktaş (Türkiyə)
|12
|Nəhmədova
|Alina
|Safir SK (Türkiyə)
|13
|Muradova
|Aysun
|Şile BilgiDoğa (Türkiyə)
|14
|Bozdag
|Peritan
|Fenerbahçe (Türkiyə)
|15
|Seyfəddinova
|Vüsalə
|Neftçi PFK
|16
|Məhsimova
|Jalə
|Neftçi PFK
|17
|Bakarandze
|Kristina
|Nike Lusso (Gürcüstan)
|18
|Rəhimova
|Milana
|Ünyespor (Türkiyə)
|19
|Rəhimova
|Sona
|Neftçi PFK
|20
|Nəsirova
|Şəfəq
|Neftçi PFK
|21
|Curuqova
|Mədinə
|Neftçi PFK
|22
|Hacıyeva
|Vüsalə
|Liman FK
|23
|Məmmədova
|Diana
|FK Rubin Kazan (Rusiya)
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