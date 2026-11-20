Azərbaycanda 10 ayda taksi xidmətindən istifadə edənlərin sayı 10 %-ə yaxın artıb
- 20 noyabr, 2026
- 15:40
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə 130 milyon 387,6 min ton yük, 1 milyard 675 milyon 236,6 min sərnişin daşınıb.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 8 milyon 416 min ton və ya 6,9 % və 177 milyon 929 min sərnişin və ya 19,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə 1 milyard 538 milyon 560,1 min sərnişin avtobusdan istifadə edib. Bu, ötən ilin 10 ayı ilə müqayisədə 166 milyon 71 min nəfər və ya 12,1 % çoxdur.
2026-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında minik taksilərinin xidmətlərindən istifadə edən sərnişinlərin sayı 11 milyon 857,8 min nəfər və ya 9,5 % artaraq 136 milyon 676,5 min nəfər olub.
Bu ilin 10 ayında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda 1 milyard 861 milyon 919,1 min sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 168 milyon 277 min sərnişin və ya 9,9 % çoxdur.