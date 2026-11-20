Polşa NATO-dan əlavə qüvvələr istəmək niyyətindədir
- 20 noyabr, 2026
- 15:41
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Polşa hökumətinin məlumatına görə, Ukraynaya zərbə zamanı Rusiyaya məxsus üç qurğunun ölkənin hava məkanını pozmasından sonra Polşa NATO-dan şərq cinahının müdafiəsi üçün əlavə qüvvələr istəmək niyyətindədir.
"Report" "Wiadomości Radio ZET"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın Baş nazirinin müavini, milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış noyabrın 20-də keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Mən NATO-nun baş katibinə müraciət edərək "Eastern Sentry" əməliyyatına dəstək üçün əlavə qüvvə və vasitələrin ayrılmasını xahiş edəcəyəm", - nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, buraxılan qurğuların düşdüyü yerlər Molodıç, Rudnik-nad-Sanom və Novı-Lipovets yaşayış məntəqələrində aşkar edilib. Novı-Lipovetsdə "X-101" raketi müəyyən edilib. Nazirin ilkin qiymətləndirməsinə görə, daha bir obyekt raket, üçüncüsü isə ehtimal ki, reaktiv pilotsuz uçuş aparatı olub.
Kosinyak-Kamış bildirib ki, xəsarət alan yoxdur, infrastrukturun, o cümlədən kritik infrastrukturun zədələnməsi barədə məlumat daxil olmayıb.
Nazir Polşanın hava məkanının pozulmasını Rusiya tərəfinin təxribatı adlandırıb.