Польша намерена запросить у Организации Североатлантического договора (НАТО) дополнительные силы для защиты восточного фланга после того, как три российских объекта, по данным польских властей, нарушили воздушное пространство страны во время удара по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Wiadomości Radio ZET, об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции 20 ноября.

"Я обращусь к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции Eastern Sentry", - сказал министр.

По его словам, места падения объектов обнаружили в населенных пунктах Молодыч, Рудник-над-Саном и Новы-Липовец. В Новы-Липовце идентифицировали ракету Х-101. По предварительной оценке министра, еще один объект был ракетой, а третий, вероятно, реактивным беспилотником.

Косиняк-Камыш сообщил, что пострадавших нет, сообщений о повреждении инфраструктуры, в том числе критической, не поступало.

Министр назвал нарушение воздушного пространства Польши провокацией российской стороны.