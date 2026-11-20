Израиль модернизировал систему противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности "Праща Давида", чтобы она могла перехватывать больше типов баллистических ракет и отражать атаки на протяжении нескольких недель.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседника агентства, массированные удары иранскими баллистическими ракетами ранее в этом году выявили пробелы в израильской системе ПВО, но при этом "дали военным огромный объем данных, позволивший модернизировать системы, иногда за считаные дни".

"Праща Давида" изначально не предназначалась для перехвата баллистических ракет большой дальности. Впервые ее применили против иранских баллистических ракет во время войны в июне 2025 года. Тогда система сбила несколько ракет, запущенных с расстояния около 1 500 км.

Во время 40-дневной войны с Ираном в 2026 году Израиль также активно применял "Пращу Давида". Система сбила ряд иранских ракет, однако в некоторых случаях перехватить их не удалось. В начале февраля Министерство обороны Израиля сообщило о завершении серии сложных испытаний комплекса для повышения его готовности к будущим угрозам.

Как отмечает The Times of Israel, применение "Пращи Давида" для перехвата иранских баллистических ракет позволяет Израилю экономить запас более дорогих перехватчиков большой дальности Arrow 3. Пуск одной ракеты "Пращи Давида" обходится примерно в $1 млн, а пуск Arrow 3 может стоить более $2,5 млн. Израильские военные ранее заявляли, что модернизация расширяет возможности ВВС по перехвату иранских ракет.