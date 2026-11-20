В январе-сентябре 2026 года на постоянное жительство в Азербайджан приехали 3 130 человек, а из страны на постоянное жительство за рубеж выехали 1 780 человек.

Как сообщает Report, такие данные приводит Государственный комитет статистики Азербайджана.

Учет прибывших и выбывших вели подразделения Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы. По итогам девяти месяцев миграционный прирост в стране составил 1 350 человек.