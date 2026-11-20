За девять месяцев в Азербайджан на ПМЖ приехали более 3 тыс. человек
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2026
- 15:21
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В январе-сентябре 2026 года на постоянное жительство в Азербайджан приехали 3 130 человек, а из страны на постоянное жительство за рубеж выехали 1 780 человек.
Как сообщает Report, такие данные приводит Государственный комитет статистики Азербайджана.
Учет прибывших и выбывших вели подразделения Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы. По итогам девяти месяцев миграционный прирост в стране составил 1 350 человек.
Azərbaycana bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində daimi yaşamaq üçün 3130 nəfər gəlib
3,130 people arrive in Azerbaijan for permanent residence in January–September 2026
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