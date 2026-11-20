В Азербайджане в январе-сентябре текущего года в родилось 64043 ребенка, в том числе 2126 двойняшек и 75 тройняшек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коэффициент рождаемости снизился с 9,4 до 8,3 на 1 000 человек населения.

Среди новорожденных 53,2% составили мальчики, 46,8% - девочки.

За 9 месяцев в стране также зарегистрировано 44 919 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года коэффициент смертности на 1 000 человек населения не изменился, составив 5.8.