В Азербайджане за 9 месяцев родилось 2126 двойняшек и 75 тройняшек
Социальная защита
- 20 ноября, 2026
- 15:29
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане в январе-сентябре текущего года в родилось 64043 ребенка, в том числе 2126 двойняшек и 75 тройняшек.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коэффициент рождаемости снизился с 9,4 до 8,3 на 1 000 человек населения.
Среди новорожденных 53,2% составили мальчики, 46,8% - девочки.
За 9 месяцев в стране также зарегистрировано 44 919 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года коэффициент смертности на 1 000 человек населения не изменился, составив 5.8.
Последние новости
15:55
Прокачка нефти из Туркменистана и Казахстана по БТД выросла на 13%Энергетика
15:53
По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано почти 19 млрд куб. м газа за 10 мес.Энергетика
15:49
Фото
Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом ВьетнамаВнешняя политика
15:49
В Азербайджане планируют упразднить самостоятельный статус колледжейНаука и образование
15:43
Добыча нефти в Азербайджане за 10 мес. сократилась на 3,5%, газа - на 0,4%Энергетика
15:41
Корецкий: Украина получила 8 млрд евро в рамках программы ЕС Ukraine FacilityВ регионе
15:40
SOCAR возглавил рейтинг крупнейших компаний Центральной ЕвразииЭнергетика
15:39
В Азербайджане планируют ограничить прием в колледжи после 9-го классаНаука и образование
15:39
На Северном Кипре изменили обвинение гражданам Азербайджана по делу о крушении суднаПроисшествия