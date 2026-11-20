Писториус призвал европейцев не отвергать приглашение на переговоры в Москву
- 20 ноября, 2026
- 15:15
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейским странам следует принять приглашение Москвы на переговоры по российско-украинскому конфликту, если оно поступит.
Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.
Писториус высказался о предложении президента России Владимира Путина в пятницу во время своего визита в Варшаву.
"Отказаться от приглашения в Москву было бы совершенно неверным сигналом. Мы должны говорить. Только тот, кто ведет диалог, может в итоге добиться результатов", - сказал министр.
По словам Писториуса, возможность добиться результатов в переговорах зависит прежде всего от Путина. Президент России выступил с предложением о диалоге после встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Министр добавил, что, если Путин пригласит европейских представителей в Москву, это будет шагом, который стоит приветствовать. При этом Писториус подчеркнул, что одним из главных результатов переговоров должно стать прекращение огня.