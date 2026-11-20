Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейским странам следует принять приглашение Москвы на переговоры по российско-украинскому конфликту, если оно поступит.

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

Писториус высказался о предложении президента России Владимира Путина в пятницу во время своего визита в Варшаву.

"Отказаться от приглашения в Москву было бы совершенно неверным сигналом. Мы должны говорить. Только тот, кто ведет диалог, может в итоге добиться результатов", - сказал министр.

По словам Писториуса, возможность добиться результатов в переговорах зависит прежде всего от Путина. Президент России выступил с предложением о диалоге после встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр добавил, что, если Путин пригласит европейских представителей в Москву, это будет шагом, который стоит приветствовать. При этом Писториус подчеркнул, что одним из главных результатов переговоров должно стать прекращение огня.