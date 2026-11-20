В Азербайджане число браков и разводов сократилось по итогам первых 9 месяцев 2026 года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 31085 случаев заключения брака и 15030 случаев развода.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество браков уменьшилось на 5 427, а разводов - на 450.