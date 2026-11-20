В Азербайджане с начала года зарегистрировали более 15 тыс. разводов
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2026
- 15:20
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане число браков и разводов сократилось по итогам первых 9 месяцев 2026 года.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.
Отмечается, что за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 31085 случаев заключения брака и 15030 случаев развода.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество браков уменьшилось на 5 427, а разводов - на 450.
Последние новости
15:55
Прокачка нефти из Туркменистана и Казахстана по БТД выросла на 13%Энергетика
15:53
По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано почти 19 млрд куб. м газа за 10 мес.Энергетика
15:49
Фото
Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом ВьетнамаВнешняя политика
15:49
В Азербайджане планируют упразднить самостоятельный статус колледжейНаука и образование
15:43
Добыча нефти в Азербайджане за 10 мес. сократилась на 3,5%, газа - на 0,4%Энергетика
15:41
Корецкий: Украина получила 8 млрд евро в рамках программы ЕС Ukraine FacilityВ регионе
15:40
SOCAR возглавил рейтинг крупнейших компаний Центральной ЕвразииЭнергетика
15:39
В Азербайджане планируют ограничить прием в колледжи после 9-го классаНаука и образование
15:39
На Северном Кипре изменили обвинение гражданам Азербайджана по делу о крушении суднаПроисшествия