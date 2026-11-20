Azərbaycanda nikahlar azalıb
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 15:02
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Azərbaycanda nikahların sayı azalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, cari ilin 9 ayı ərzində 31 085 nikaha daxilolma, 15 030 isə boşanma halları qeydə alınıb.
Məlumata görə, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 4,7-dən 4-ə düşüb.
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