В Азербайджане с 1 января 2027 года продлят действие ключевых налоговых льгот для аграрного сектора до 2029–2031 годов и введут новые льготы в животноводстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовлены в рамках бюджетно-налоговой политики на следующий год.

Согласно документу, микропредприниматели и плательщики упрощенного налога в аграрной сфере по-прежнему будут полностью освобождены от уплаты налогов с доходов от производства сельхозпродукции.

Предлагается продлить следующие налоговые льготы:

- освобождение от НДС оборотов по реализации сельхозпродукции собственного производства - до конца 2029 года;

- исчисление НДС при торговле сельхозпродукцией с торговой наценки, а не с полной стоимости продажи, - до конца 2031 года;

- освобождение от налога на имущество, связанного с сельскохозяйственной деятельностью, - до конца 2029 года;

- освобождение сельскохозяйственных субсидий от подоходного налога и налога на прибыль - до конца 2031 года;

- освобождение от НДС продажи мяса животных и птицы, кормов и кормовых добавок, а также производства и продажи отрубей - до конца 2029 года;

- освобождение от НДС импорта и продажи пшеницы, производства и продажи пшеничной муки и хлеба - до конца 2029 года.

Также предусмотрено сохранение полного освобождения от упрощенного налога для соответствующих категорий сельхозпроизводителей еще на пять лет - до конца 2031 года.

С 1 января 2027 года предлагается на три года освободить от НДС импорт животных для откорма физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в Электронной информационной системе сельского хозяйства.

Кроме того, налоговые льготы впервые распространят на доходы от продажи мяса животных и птицы, выращенных и забитых самими производителями. Согласно предлагаемым изменениям, от налогообложения будет освобождено 90% доходов от такой реализации, а для микропредпринимателей - весь доход.