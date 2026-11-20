В Азербайджане добыча газа снизилась на 0,4%, нефти - на 3,5% за 10 месяцев
Энергетика
- 20 ноября, 2026
- 15:29
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В январе-октябре 2026 года добыча природного газа в Азербайджане сократилась на 0,4%, а нефти с учетом газового конденсата - на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, за десять месяцев в стране добыли 41 млрд 942,6 млн кубометров природного газа.
Из них 31 млрд 775,7 млн кубометров пришлось на товарный газ, добыча которого снизилась на 1,5% в годовом выражении.
Добыча сырой нефти с учетом газового конденсата составила 22 млн 235,9 тыс. тонн. Объем товарной нефти за тот же период достиг 22 млн 134 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в январе–октябре 2025 года.
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