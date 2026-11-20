В январе-октябре 2026 года добыча природного газа в Азербайджане сократилась на 0,4%, а нефти с учетом газового конденсата - на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, за десять месяцев в стране добыли 41 млрд 942,6 млн кубометров природного газа.

Из них 31 млрд 775,7 млн кубометров пришлось на товарный газ, добыча которого снизилась на 1,5% в годовом выражении.

Добыча сырой нефти с учетом газового конденсата составила 22 млн 235,9 тыс. тонн. Объем товарной нефти за тот же период достиг 22 млн 134 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в январе–октябре 2025 года.