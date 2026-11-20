Azərbaycanda 10 ayda hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb
Energetika
- 20 noyabr, 2026
- 15:20
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 41 milyard 942,6 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 31 milyard 775,7 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.
Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 0,4 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 1,5 % azalıb.
Ötən 10 ayda Azərbaycanda 22 milyon 235,9 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 22 milyon 134 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.
Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarının göstəricisi ilə müqayisədə olaraq müvafiq olaraq 3,5 % və 3,7 % % azdır.
Son xəbərlər
15:57
Azərbaycanda 10 ayda istehsal edilən karbamidin həcmi açıqlanıbEnergetika
15:56
Bakıda 57B nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
15:56
Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilibHadisə
15:55
Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemində VÖEN modulu yaradılacaqBiznes
15:53
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
15:50
"PMD Group" yenidən təşkil olunurBiznes
15:49
Azərbaycanda 10 ayda mazut və sürtkü yağlarının istehsalı artıbEnergetika
15:47
SOCAR Mərkəzi Avrasiyanın ən böyük şirkətlərinin reytinqinə başçılıq edibEnergetika
15:46
2021–2026-cı illərdə kolleclərə qəbul olan qadın tələbələrin sayı kişilərlə müqayisədə daha yüksək olubElm və təhsil